Umut Nayir Hırvatistan’a!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına gitmek üzere... Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir'in menajeri Ergün Yücel, A Spor'a yaptığı açıklamada "Umut'un Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi bir aşama kaydettik. Belçika ve Almanya'dan da isteyen takımlar vardı" ifadelerini kullandı. Bu arada Alanyaspor'un talip olduğu Beşiktaş'ın 21 yaşındaki genç savunma oyuncusu Alpay Çelebi'nin ayrılmasına izin verilmedi. Teknik ekibin, 'gidebilir' raporunu verdiği genç futbolcunun ayrılığına Başkan Çebi'den onay çıkmadı.