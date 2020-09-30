Haberler Beşiktaş Umut Nayir Hırvatistan’a!

Hırvatistan’a!

bırakılan , ’e transfer oluyor Genç savunmacı ’nin ise gitmesine izin çıkmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:31 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Umut Nayir Hırvatistan’a!

'ta kalan , Hırvatistan'ın takımına gitmek üzere... 'ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir'in menajeri Ergün Yücel, A Spor'a yaptığı açıklamada "Umut'un Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi bir aşama kaydettik. ve 'dan da isteyen takımlar vardı" ifadelerini kullandı. Bu arada 'un talip olduğu Beşiktaş'ın 21 yaşındaki genç savunma oyuncusu 'nin ayrılmasına izin verilmedi. Teknik ekibin, 'gidebilir' raporunu verdiği genç futbolcunun ayrılığına Başkan Çebi'den onay çıkmadı.

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