Antalyaspor'un yeni transferi Naldo'dan Beşiktaş itirafı!

TFF Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni transferi Naldo önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Brezilyalı stoper, "Denizlispor galibiyeti önemliydi; kolay olmadı ama biz çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Hedefimiz maksimum puanı toplayarak sezon sonunda Avrupa Ligi'nde yer alabilecek dereceye elde etmek" dedi.

"BU PROJENİN İÇİNDE YER ALMAYA KARAR VERDİM"

Antalyaspor'a transfer öyküsünü de anlatan tecrübeli oyuncu, "Espanyol'la sözleşmem bitmişti. Ailemle nerede olmak istediğimiz ve kariyer planlamamla ilgili bir değerlendirme yaptık. Pek çok teklif vardı. Ama Antalyaspor'un teklifi bizi etkiledi. Başkan ile konuştuk. Bize bir proje sundular. Son derece mantıklı ve doğru içeriğe sahip bir proje... Bu projenin içerisinde yer almaya karar verdim. Doğru işlerin yapılacağına inandım ve anlaştık. İlk geldiğim günden itibaren hiç yabancılık hissetmedim. Antalyaspor büyük bir aile gibi ve ben de kendimi burada, tama olarak, evimde hissediyorum" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜK"

Beşiktaş ve Başakşehir'in de kendisiyle ilgilendiğini belirten Naldo, "Doğru her iki kulüple de görüşmeler oldu. Beşiktaş temsilcim ile görüştü. Ama inanın neden anlaşma sağlanamadığını, tam olarak ne yaşandığını bilmiyorum. Daha önce söylediğim gibi Antalyaspor'da başkan bana çok önemli bir proje sundu. Ben de kulübün projesi içinde yer almak istedim. Antalyaspor'da olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza arkadaşım. Gremio takımında birlikte oynamıştık" diyerek sözlerini tamamladı.