Konya hazırlığı başladı

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına dün başladı. Rio Ave maçında oynayanlar yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi; diğerleri ise pas çalışmaları sonrası yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi.

SERGEN HOCA İDMANDA

Teknik direktör Yalçın, takımın başına döndü. Trabzon maçından önce yakalandığı koronavirüsü atlatan tecrübeli hoca, takımın başında ilk kez idmana çıktı. Yalçın'ın Ave yenilgisi nedeniyle moralsiz olduğu gözlerden kaçmadı. İdmanı sık sık durduran Yalçın, oyuncularına tatlı sert bir dille ikazlar yaptı.