Haberler Beşiktaş Konya hazırlığı başladı

hazırlığı başladı

Süper Lig'in 3. haftasında yarın ile deplasmanda karşılaşacak olan , hazırlıklarına dün başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:38 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Konya hazırlığı başladı

Süper Lig'in 3. haftasında yarın ile deplasmanda karşılaşacak olan , hazırlıklarına dün başladı. Rio Ave maçında oynayanlar yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi; diğerleri ise pas çalışmaları sonrası yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi.

SERGEN HOCA İDMANDA

Teknik direktör Yalçın, takımın başına döndü. maçından önce yakalandığı koronavirüsü atlatan tecrübeli hoca, takımın başında ilk kez idmana çıktı. Yalçın'ın Ave yenilgisi nedeniyle moralsiz olduğu gözlerden kaçmadı. İdmanı sık sık durduran Yalçın, oyuncularına tatlı sert bir dille ikazlar yaptı.

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