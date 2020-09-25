GaleriBeşiktaşBeşiktaş yeni golcüsünü resmen açıklıyor! Transferin imza tarihi...
Beşiktaş yeni golcüsünü resmen açıklıyor! Transferin imza tarihi...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet hattında büyük sorunlar yaşarken, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle görüşmelere başlamıştı. Aktarılan bilgilere göre yeni golcüsünü duyurmak için artık son aşamaya gelen siyah beyazlıların, transferini açıklama zamanı da netleşti. İşte detaylar..
25 Eylül 2020 Cuma 09:36, Güncelleme 25.09.2020 09:42
Beşiktaş yeni golcüsünü resmen açıklıyor! Transferin imza tarihi...