Ve Sergen Yalçın sahada

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbola geri döndü! Üst üste alınan kötü sonuçların ardından sinirlenen 47 yaşındaki teknik adam dün yeniden yeşil sahalara geri döndü. Korona testi pozitif çıktığı için uzun süredir takımın başında yer almayan Yalçın, dün sabahki idmanın son bölümündeki çift kale maçta forma girdi. Sergen Yalçın yaptığı klas hareketler, attığı gollerle adeta 'futbol' dersi verdi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, ortaya koyduğu performansıyla "Beyler, futbol böyle oynanır" der gibiydi.