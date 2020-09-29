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İspanyol kaleci : 'tan teklif gelirse değerlendiririm

döneminde ismi ve 'la anılan İspanyol kaleci , flaş itiraflarda bulundu. Athletic Bilabo'da forma giyen 32 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini belirtirken, Muslera'nın sakatlığından sonra Galatasaray'la da görüştüğünü açıkladı. | Son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 17:14
İspanyol kaleci Iago Herrerin: Beşiktaş'tan teklif gelirse değerlendiririm

ekibi 'da forma giyen , ve 'ın kendisiyle ilgilendiğini açıkladı.

Radyospor'a konuşan İspanyol file bekçisi, transferiyle ilgili şunları söyledi:

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK HARİKA OLUR"
"Athletic ile sözleşmem 1 yıl daha sözleşmem var; ama teklifler alıyorum. Kulüple konuşup, sözleşmemi feshedip, serbest çıkma ihtimalim var. Beşiktaş benimle ilgileniyor; şu ana kadar teklif sunmadılar, ama temsilcimle temasları olduğunu biliyorum. Somut bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendireceğim.

Başka teklifler de var ve önümüzdeki hafta kapanıyor. Dolayısıyla somut teklifler üzerine konuşmak daha doğru; ama elbette ki Beşiktaş'ta oynamak benim için harika olur; çünkü kulüp ve hakkında çok olumlu şeyler duydum. Fabricio Ramirez ile konuştum; bana Beşiktaş ve İstanbul hakkında çok güzel şeyler anlattı. Açıkçası etkilendim. Bakalım, göreceğiz. Teklif geldiğinde bunu değerlendireceğiz."

"GALATASARAY VE HATAY'LA DA GÖRÜŞTÜK"
Muslera sakatlandıktan sonra kaleci arayan Galatasaray'lşa da görüştüğünü açıklayan 32 yaşındaki kaleci sözlerini şöyle noktaladı:

"Muslera'nın sakatlığından sonra Galatasaray ile görüştük, Muslera'nın yaşadığı talihsizlik nedeniyle kaleciye ihtiyaçları vardı; ama maalesef görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmadı. Hatayspor, hem temsilcime hem de Athletic Bilbao'ya teklifte bulundu. Ama dönemde çok teklif aldığımız için bazılarını elemek zorunda kaldık.

Türk futbolu hakkındaki gelişmeleri izliyorum. Galatasaray, Beşiktaş, gibi büyük kulüpler çok önemli taraftar gruplarına sahip. Beşiktaş'la ilgili epey bilgiye sahip oldum. Umarım gelişmeler olumlu olur. Elbette ki 'de oynamayı arzu ediyorum."

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