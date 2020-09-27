Haberler Beşiktaş Kartal moral peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

moral peşinde! İşte 'ın maçı 11'i

Antalya ile berabere kalan, ’ye yenilen , ’u mağlup ederek moral bulmak amacında. ’da Sergen hoca bugün kenarda, Aboubakar ise kadroda yer alacak. Peki , Konyaspor karşısında hangi 11'i sahaya sürecek? Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 00:23 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Kartal moral peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

, 'in 3. haftasında bugün deplasmanda ile karşılaşacak. Sezona Trabzonspor derbi zaferi ile başlayan, geçen hafta 'a takılan, ardından da Avrupa Ligi elemesinde 'ye yenilen Kara , bugünkü mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılıp moral bulmak amacında. BB Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

ATIBA, N'KOUDOU VE JOSEF YOK

Öte yandan siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Atiba, sağlık ekibinin tavsiyesiyle kadroya alınmezken, henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou ve lisansı çıkmayan Josef de takımda yer almadı.

ABOUBAKAR KADRODA, SERGEN YALÇIN KULÜBEDE

Yeni transfer Vincent Aboubakar tarafından kadroya dahil edildi. Lens ile Umut Nayir'i de liste dışı kaldı. Bu arada yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için Trabzon, Antalyaspor ve Ave maçlarında takımın başında bulunamayan teknik direktör Sergen Yalçın, bugünkü karşılaşmada ise yedek kulübesinde yer alabilecek; bu sezon ilk kez kez kenarda olacak.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Adil, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Atakan, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Larin

BİZE ULAŞIN