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'ta şoku! Açıklama geldi

'ta , sakatlığı sebebiyle maçı kadrosuna alınmadı. Yapılan açıklamada, "Atiba Hutchinson’ın ağrılarının devam etmesi nedeni ile İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmaması teknik heyetimize tavsiye edilmiş, söz konusu tavsiyenin teknik heyetimizce uygun görülmesi sonucunda Atiba Hutchinson, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 15:15 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 00:55
Beşiktaş'ta Atiba şoku! Açıklama geldi

'ta , sakatlığı sebebiyle maçı kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın Fraport Tav Antalyaspor ile oynadığı müsabaka sonrası ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın ağrılarının devam etmesi nedeni ile İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmaması teknik heyetimize tavsiye edilmiş, söz konusu tavsiyenin teknik heyetimizce uygun görülmesi sonucunda Atiba Hutchinson, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştır"

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