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Aboubakar imzaya geldi

, Kamerunlu forvet ile anlaştı. ’nun son idmanına çıkmayan tecrübeli oyuncu sağlık kontrolünden geçmek dün gece ’a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:01 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Aboubakar imzaya geldi

aradığı forveti nihayet buldu; ... gittiğinden bu yana santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Nikola Kalinic'in kararını beklerken; diğer yandan da Vincent Aboubakar transferinde de sona geldi. Uygun şartların yakalanması durumunda forvet bölgesine iki birden yapmayı planlayan Beşiktaş, Kalinic'in yanı sıra Aboubakar ile de bir görüşme yaptı ve anlaşma sağladı. 'dan bonservisini almak için anlaşan Aboubakar, siyah-beyazlı kulüp ile de prensip anlaşmasına vardı ve sağlık kontrolünden geçmek için dün gece yarısı 'a geldi.

Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Aboubakar ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacak. Kamerunlu oyuncu siyah-beyazlı yetkililerle yaptığı son görüşmede ödemelerini banka kanalıyla garanti altına alarak "teminatlı sözleşme" isterken; Beşiktaş yönetimi de "1 aydan fazla sakatlıklarında sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkımız doğar" maddesini sözleşmesine koydurma sözü aldı. Porto'da 3 milyon euro kazanan Kamerunlu forvet, Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro'su garanti, 1.5 milyon euro'su da başarı bonusları karşılığında imzayı atacak.

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