Aboubakar imzaya geldi

Beşiktaş aradığı forveti nihayet buldu; Vincent Aboubakar... Burak Yılmaz gittiğinden bu yana santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Nikola Kalinic'in kararını beklerken; diğer yandan da Vincent Aboubakar transferinde de sona geldi. Uygun şartların yakalanması durumunda forvet bölgesine iki transfer birden yapmayı planlayan Beşiktaş, Kalinic'in yanı sıra Aboubakar ile de bir görüşme yaptı ve anlaşma sağladı. Porto'dan bonservisini almak için anlaşan Aboubakar, siyah-beyazlı kulüp ile de prensip anlaşmasına vardı ve sağlık kontrolünden geçmek için dün gece yarısı İstanbul'a geldi.

Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Aboubakar ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacak. Kamerunlu oyuncu siyah-beyazlı yetkililerle yaptığı son görüşmede ödemelerini banka kanalıyla garanti altına alarak "teminatlı sözleşme" isterken; Beşiktaş yönetimi de "1 aydan fazla sakatlıklarında sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkımız doğar" maddesini sözleşmesine koydurma sözü aldı. Porto'da 3 milyon euro kazanan Kamerunlu forvet, Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro'su garanti, 1.5 milyon euro'su da başarı bonusları karşılığında imzayı atacak.