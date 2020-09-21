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Vida ve Melnjak'a milli davet!

Hırvatistan'ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ve ile sahasında oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Zlatko Dalic tarafından açıklanan kadroda 'tan ile 'dan da yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 20:52
Vida ve Melnjak'a milli davet!

Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), 7 Ekim'de deplasmanda İsviçre ile oynayacakları özel maç ile 11 Ekim'de ve 14 Ekim'de de ile yapacakları karşılaşmalar için belirlenen aday kadroyu açıkladı.

'tan Vida ve 'dan Melnjak'ın yer aldığı 26 kişilik şöyle:

Kaleci: Dominik Livakovic (), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic ()

Defans: (Beşiktaş), Dejan Lovren (Zenit), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta Car (Marseille), (Çaykur Rizespor), Filip Uremovic (), Domagoj Bradaric (Lille)

Orta saha: (), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Genoa), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Cagliari), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Milan), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Budimir (Mallorca), Antonio Mirko Colak (Rijeka).


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