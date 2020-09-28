Lens ve Umut gönderiliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma öncesinde beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı kadro yapılanmasıyla ilgili ifadeler kullanırken bir türlü beklenileni veremeyen Jeremain Lens ve Umut Nayir ile yolların ayrılacağını söyledi. Sergen Yalçın "Lens ve Umut Nayir'i artık kadromuzda düşünmüyoruz. Bunu iki oyuncumuza da ilettik. Ya başka takımlara bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar" diye konuştu. Umut Nayir'e Adana Demirspor'un kanca attığı öğrenildi.