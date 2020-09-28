Haberler Beşiktaş Lens ve Umut gönderiliyor

Lens ve Umut gönderiliyor

'ta  karşılaşma öncesinde beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Lens ve Umut gönderiliyor

'ta karşılaşma öncesinde beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı kadro yapılanmasıyla ilgili ifadeler kullanırken bir türlü beklenileni veremeyen ve ile yolların ayrılacağını söyledi. Sergen Yalçın "Lens ve Umut Nayir'i artık kadromuzda düşünmüyoruz. Bunu iki oyuncumuza da ilettik. Ya başka takımlara bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar" diye konuştu. Umut Nayir'e 'un kanca attığı öğrenildi.

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