Haberler Beşiktaş Karius, Berlin’e

Karius, ’e

'da alacakları ödenmesi gerekçesiyle kulübü 'ya şikayet eden ve sözleşmesini tek taraflı fesh eden 'un yeni takımı belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:11 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Karius, Berlin’e

'da alacakları ödenmesi gerekçesiyle kulübü 'ya şikayet eden ve sözleşmesini tek taraflı fesh eden 'un yeni takımı belli oldu. Alman eldiven, ülkesinin ekiplerinden Union ile anlaşmaya vardı. Karius, siyahbeyazlılarda 67 maçta 95 gol yemişti.

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