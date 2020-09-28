Kartal'da alacakları ödenmesi gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden ve sözleşmesini tek taraflı fesh eden Loris Karius'un yeni takımı belli oldu. Alman eldiven, ülkesinin ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmaya vardı. Karius, siyahbeyazlılarda 67 maçta 95 gol yemişti.
Karius, Berlin’e
Kartal'da alacakları ödenmesi gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden ve sözleşmesini tek taraflı fesh eden Loris Karius'un yeni takımı belli oldu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:11 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50