Karius, Berlin’e

Kartal'da alacakları ödenmesi gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden ve sözleşmesini tek taraflı fesh eden Loris Karius'un yeni takımı belli oldu. Alman eldiven, ülkesinin ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmaya vardı. Karius, siyahbeyazlılarda 67 maçta 95 gol yemişti.