Hoş geldin Aboubakar

Ve Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen forvet transferi sonunda gerçekleşti. Siyah-beyazlı takım, Porto'dan eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı tekrar kadrosuna kattı. Bir süredir deneyimli kramponla temaslarını sıklaştıran Beşiktaş yönetimi, oyuncuya imzayı attırdı. Sakatlık sıkıntısı iddiaları nedeniyle bu transfere ilk olarak çod riskli bakan siyah-beyazlı yönetim, gelen haberlere göre Kamerunlu forveti, 4 saatlik bir kontrolden geçirdi. Oyuncunun raporlarını incelemek için sağlık komisyonu kuruldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de heyet raporunu dinlemek için hastaneye gitti.

SİZ MERAK ETMEYİN

Raporların temiz çıkmasının ardından da anlaşma sağlandı. Fakat Beşiktaş yönetimi buna rağmen oyuncunun sözleşmesine sürpriz bir madde koydurdu. Buna göre Aboubakar, diz problemi nedeniyle 1 ay süreyle sahalardan uzak kalırsa siyah-beyazlılar sözleşme fesih hakkına sahip olacak. Öte yandan 28 yaşındaki futbolcu, anlaşmanın ardından taraftarlara mesajı çaktı... Siyah-beyazlıları çok özlediğini belirten golcü, "Hiç merak etmeyin eskisi kadar güçlüyüm ve artık daha da tecrübeliyim. Beşiktaş için sahada her şeyimi vereceğim" dedi.

SÖZLEŞME 1+1 YILLIK

Kamerunlu golcü ile 1+1 yıllık sözleşme yapıldı. Aboubakar, siyah-beyazlı takımda düzenli oynayıp beklenen verimi sağlaması halinde kontratı otomatik olarak uzayacak. Yönetimin, Sergen Yalçın'ın isteği nedeniyle 1+1 yıllık yaptığı belirtildi.