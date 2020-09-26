Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci günü ilk maçında Nesibe Aydın, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 83-62 yendi. Mücadelenin devre arasını da 37-46 geride bitiren siyah-beyazlılarda Angelo Salvadores'in 20 sayısı mağbubiyeti önleyemedi.
Potada da kötü
Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci günü ilk maçında Nesibe Aydın, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 83-62 yendi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:34 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50