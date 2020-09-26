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Potada da kötü

'de düzenlenen 14. 'nın ikinci günü ilk maçında , İnşaat'ı 83-62 yendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:34 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
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