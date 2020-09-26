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Taraftara çağrı

Yeni transferlerden , yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarlardan destek istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:24 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Taraftara çağrı

Yeni transferlerden , yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarlardan destek istedi. Tecrübeli kanat oyuncusu "Rio Ave maçında maalesef istediğimiz sonucu alamadık ama taraftarımız bize güvensin ve daha güzel günler bizi bekliyor" açıklamasıyla bir görsel paylaştı.

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