Taraftara çağrı

Yeni transferlerden Gökhan Töre, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarlardan destek istedi. Tecrübeli kanat oyuncusu "Rio Ave maçında maalesef istediğimiz sonucu alamadık ama taraftarımız bize güvensin ve daha güzel günler bizi bekliyor" açıklamasıyla bir görsel paylaştı.