Beşiktaş'tan Lens kararı! Konyaspor maçında...

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kadro dışı bırakılması gündeme gelen Lens ise kadroda yer almadı.

İlk 2 maçından 4 puan toplayan Beşiktaş ligin 3'üncü haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazların mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı zorlu karşılaşma yarın saat 16.00'da oynananacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu da belli oldu.

LENS KADRODA YOK

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılacağı konuşulan Jeremain Lens bu maçın kadrosunda yer almadı.

İşte kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Erdoğan Kaya

Fabrice Nsakala

Welinton Souza

Domagoj Vida

Rıdvan Yılmaz

Francisco Montero

Tyler Boyd

Ajdin Hasic

Necip Uysal

Adem Ljajic

Dorukhan Toköz

Atakan Üner

Gökhan Töre

Oğuzhan Özyakup

Kartal Kayra Yılmaz

Bernard Mensah

Güven Yalçın

Cyle Larin

Vincent Aboubakar