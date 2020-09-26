Beşiktaş'tan Lens kararı! Konyaspor maçında...

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kadro dışı bırakılması gündeme gelen Lens ise kadroda yer almadı.
İlk 2 maçından 4 puan toplayan Beşiktaş ligin 3'üncü haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazların mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı zorlu karşılaşma yarın saat 16.00'da oynananacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu da belli oldu.
LENS KADRODA YOK
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılacağı konuşulan Jeremain Lens bu maçın kadrosunda yer almadı.
İşte kamp kadrosu:
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Erdoğan Kaya
Fabrice Nsakala
Welinton Souza
Domagoj Vida
Rıdvan Yılmaz
Francisco Montero
Tyler Boyd
Ajdin Hasic
Necip Uysal
Adem Ljajic
Dorukhan Toköz
Atakan Üner
Gökhan Töre
Oğuzhan Özyakup
Kartal Kayra Yılmaz
Bernard Mensah
Güven Yalçın
Cyle Larin
Vincent Aboubakar