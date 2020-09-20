Haberler Beşiktaş Domagoj Vida'ya Roma kancası!

'ya kancası!

Serie A ekiplerinden , 'ın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü 'yı etmek harekete geçti. kulübünün, tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdiği ortaya çıktı. | Son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:35 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Domagoj Vida'ya Roma kancası!

Serie A ekiplerinden , 'ın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü 'yı etmek harekete geçti. Roma, tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdi. Kontrat süresini Vida'nın tercihine bırakan İtalyanlar, Hırvat yıldızın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida'nın ise, 'den ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasını tercih edebileceği belirtiliyor. Ekonomik şartların oluşması durumunda ise Roma'ya "Evet" deme ihtimali de var.

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