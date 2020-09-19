Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! DeAndre Yedlin geliyor

'tan sağ bek hamlesi! geliyor

Son dakika haberi: Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak kadrosuna 'yi dahil eden Beşiktaş'ta gözler sağ bek transferine çevrildi. Nazım Sangare transferinde 'nin devreye girmesiyle 'ın yeni hedefi 'li oyuncu oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 15:46 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 15:47
Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! DeAndre Yedlin geliyor

'yi kadrosuna katarak kanat transferini çözen , sağ bek için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Newcastle forması giyen 'i kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak eski yıldızı Gökhan Töre'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sağ bek ve forvet transferiyle kadrosunu tamamlayacak. Bu 2 mevki için görüşmelerini yürüten Kara 'ın gündemine, forması giyen DeANdre Yedlin girdi. 27 yaşındaki sağ bek oyuncusunun takımıyla 1 yıllık kontratı bulunuyor ancak son dönemde forma şansı bulamayan Yedlin, takımdan ayrılmak istiyor.

Tyler Boyd'un milli takımdan da arkadaşı olan Yedlin için girişimlerine başlayan Beşiktaş, bu transferi ücret ödemeden tamamlamak istiyor. Yedlin'in Newcastle'den bonservisini alması durumunda, siyah-beyazlı idareciler bu oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Yedlin'le ilgilenen bir diğer kulüp ise ekiplerinden Seattle Sounders.

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