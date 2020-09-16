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Hazırlıklar tam gaz!

derbisi sonrası 'in ikinci haftasındaki maçı hazırlıklarına başlayan siyah- beyazlılar, çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 22:23 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Hazırlıklar tam gaz!

derbisi sonrası 'in ikinci haftasındaki maçı hazırlıklarına başlayan siyah- beyazlılar, çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Dünü izinli geçiren futbolcular, bugün 'nde saat 11.00'de tekrar top başı yapacak. İdmanda taktik provalar üzerinde durulacak.

YENİ GİYİM SPONSORU
, NetWork ile giyim sponsorluğu imzaladı. İş birliği çerçevesinde, siyah-beyazlılar yurt içi, yurt dışı tüm özel müsabakalarda NetWork'tan giyinecek. Koleksiyon ürünleriyle yapılan fotoğraf çekimlerinde Atiba, Oğuzhan ve Welinton yer aldı.

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