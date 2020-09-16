Hazırlıklar tam gaz!

Trabzon derbisi sonrası Süper Lig'in ikinci haftasındaki Antalya maçı hazırlıklarına başlayan siyah- beyazlılar, çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Dünü izinli geçiren futbolcular, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 11.00'de tekrar top başı yapacak. İdmanda taktik provalar üzerinde durulacak.

YENİ GİYİM SPONSORU

Beşiktaş, NetWork ile giyim sponsorluğu imzaladı. İş birliği çerçevesinde, siyah-beyazlılar yurt içi, yurt dışı tüm özel müsabakalarda NetWork'tan giyinecek. Koleksiyon ürünleriyle yapılan fotoğraf çekimlerinde Atiba, Oğuzhan ve Welinton yer aldı.