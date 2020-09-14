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Lens hiç boş geçmiyor!

'ın ezeli rakibi 'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede oyuna girip ‘şipşak’ ağları bulan Jeremains ’de en çok golü (3) Trabzon’a attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:32 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Lens hiç boş geçmiyor!

'ta , 'u yine boş geçmedi. Hollandalı futbolcu, oyuna girdikten 2 sonra fileleri havalandırdı. 72. dakikada 'in yerine giren Lens, 74'te Dorukhan'ın yerden pasını iyi takip ederek ön direkte sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. kariyerinde 9 gol bulunan Lens, bu gollerin 3'ünü Trabzonspor'a attı. 32 yaşındaki oyuncunun 'de en fazla gol attığı takım Trabzonspor. Lens oyunda kaldığı süre içinde Ajdin Hasic'e göre çok daha etkili bir futbol sergiledi.

DORUKHAN'DAN ASİST
Sakatlığını atlatan yeni sezona asistle başladı. Yedek soyunan genç oyuncu 49'da sakatlanan Oğuzhan'ın yerine oyuna dahil olurken, eski günlerine geri döneceğinin sinyallerini verdi. 74'te Lens'e asist yapan Dorukhan Toköz, galibiyette pay sahibi oldu.