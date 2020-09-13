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Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Forvet... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Forvet...

'den açıklaması! Forvet...

 Başkanı  maçı öncesi açıklamalarda bulundu. A Spor'a özel konuşan Çebi, "Beşiktaş'ımıza hayırlı olabilecek forveti bulana kadar bekleyeceğiz. Mümkünse en iyisi olsun diye bekliyoruz. Boş geçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 17:44 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 17:52
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Forvet...

Başkanı , 'in ilk haftasında karşılaşacakları maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz bu işi çözeceğiz ama çözmeden de transferleri çok fazla yaparak riske atmak istemiyoruz. Bazı yorumcular anlamak istemiyor. oraya bir limit koymuş. Futbolcuları alt alta yazdığımda başka biri koyulamıyor.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜ AÇIK AMA...

'nin bankalarla olan anlaşmasında, ana borcun bu yıl ödenmeyeceğine dair yapılan anlaşmada önü açıldı. Beşiktaş'ın da önü açık ama limit bu kadar. Yorumcular bana sorsalar, ben söylesem de vatandaşa anlatsam.

BULANA KADAR BEKLEYECEĞİZ

Beşiktaş'ımıza hayırlı olabilecek forveti bulana kadar bekleyeceğiz. Mümkünse en iyisi olsun diye bekliyoruz. Boş geçmeyeceğiz. yorumcular zaten sıkıştırıyor. Aleyhimize, çirkin konuşarak. Taraftarım bana güvensin. A Spor seyircilerine teşekkürler.