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: Şampiyonluk istiyorum

Ligdeki ilk maçında penaltıdan golünü atan Ganalı orta saha oyuncusu , “Hedefim ’ta şampiyon olmak” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 01:22 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Bernard Mensah: Şampiyonluk istiyorum

siyah-beyazlı forma altındaki ikinci, ligde ise ilk maçında siftah yaptı. 'dan kiralık olarak 'a gelen Ganalı orta saha, karşısında başarılı bir futbol sergiledi. Atiba ile birlikte orta sahada basmadık yer bırakmayan Mensah, 64'te kazanılan penaltıda ise topun başına gelerek farkı ikiye çıkardı. Mensah, "'da ve 'de oynadım. Allah'a şükür ki şu anda Beşiktaş gibi büyük bir takımdayım. Şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim şampiyon olmak ve burada kalabilmek. İyi bir hocamız ve takım arkadaşlarımız var. Kupalar kazanmak istiyorum" dedi.