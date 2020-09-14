Bernard Mensah: Şampiyonluk istiyorum

Bernard Mensah siyah-beyazlı forma altındaki ikinci, ligde ise ilk maçında siftah yaptı. Kayserispor'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Ganalı orta saha, Trabzonspor karşısında başarılı bir futbol sergiledi. Atiba ile birlikte orta sahada basmadık yer bırakmayan Mensah, 64'te kazanılan penaltıda ise topun başına gelerek farkı ikiye çıkardı. Mensah, "Kasımpaşa'da ve Kayseri'de oynadım. Allah'a şükür ki şu anda Beşiktaş gibi büyük bir takımdayım. Şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim şampiyon olmak ve burada kalabilmek. İyi bir hocamız ve takım arkadaşlarımız var. Kupalar kazanmak istiyorum" dedi.