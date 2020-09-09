Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Kalinic, Gökhan Töre...
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve forvet ve sağ bek pozisyonlarında eksikliği bulunan Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Aboubakar, Kalinic, Gökhan Töre gibi yıldız isimler de yer alıyor. Beşiktaş'ın transfer listesi ve o transferlerdeki son durum haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
KALINIC
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor. Beşiktaş, Nikola Kalinic ile her konuda anlaşma sağlarken, Atletico Madrid'le görüşmelerin devam edildiği belirtildi.
VINCENT ABOUBAKAR
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın önceki gün yaptığı basın toplantısında adını açıkça söyleyerek "Evet aradığımız ve görüştüğümüz forvetlerden biri. Ayrıca iyi bir golcü" dediği Aboubakar ile ilgili Portekiz basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Abola'da yer alan habere göre, Vincent Aboubakar ile Porto kulübünün yöneticileri yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı. Kamerunlu golcünün 2021 yılında bitecek olan sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek. Yıldız futbolcu sağlık kontollerinden geçerse Beşiktaş'a transfer olacak.
NAZIM SANGARE
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare, kırmızı beyazlılarda transferde en çok konuşulan futbolcu oldu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Sangare'ye yönelik teklifleri değerlendiren kırmızı beyazlı yöneticiler, milli futbolcunun, takımdan ayrılması halinde kulübe kazanç sağlamasını hedefliyor. Nazım Sangare için yapılan görüşmelerde Beşiktaş ön plana çıktı.
PAPISS CISSE
Siyah -beyazlıların listesindeki bir diğer isim olan Papiss Cisse ile yapılan görüşmeler ise "İki ileri, bir geri" şeklinde ilerliyor. Siyah beyazlı yönetim, 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Futbolcunun imza parasında diretmesi transferi çıkmaza sürüklüyor.
GÖKHAN TÖRE
Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, anlaşmaya varılırsa eski takımına geri dönmüş olacak. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı. Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı..
- 09.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Kalinic, Gökhan Töre... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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