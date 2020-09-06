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06 Eylül 2020, Pazar
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Son dakika: 'nun sözleşmesini feshetti!

Son dakika: Beşiktaş Enzo Roco'nun sözleşmesini feshetti!

Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta ayrılık... Siyah-beyazlılar Şilili savunmacı 'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Şilili savunmacı 'nun sözleşmesinin feshedildiğini resmi kanallardan duyurdu. Kulüpten 'Enzo Roco'ya Teşekkür Ederiz' başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"2018-19 sezonundan beri A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 21:19
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