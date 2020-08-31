Beşiktaş'ta sonra dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam eden siyah beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United ile yıllarını ayıran Dion McGhee, Beşiktaş'ı takibe aldı. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon için bir planlama yapıyor. Gündeme gelmeyen isimlerden biri olan Dion McGhee, Beşiktaş'a mı transfer olacak? Detaylar haberde...
BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI
Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.
UNITED İLE İMZALAMIŞTI
10 numara pozisyonunda oynayan futbolcu, United'ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra sözleşmesi yenilenmemişti.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN DAVET
Bu arada, Beşiktaş taraftarları futbolcunun bu hareketini gördükten sonra, 'Come to Beşiktaş' mesajları paylaştı.
Ajansspor'un haberine göre, Kariyerinde oynadığı henüz profesyonel bir maç olmamasına rağmen 20 yaşındaki McGhee, 2 yıl önce Manchester United'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.
AVRUPA'DA TALİBİ ÇOK
Dion McGhee, İspanya, Portekiz ve İtalya'daki bazı takımlarla temas halinde. Futbolcu, daha önce United'da başarılı olmak ve parlak bir kariyer yapmak istediğini ifade etmişti. Ancak; oyuncunun A takım kadrosuna çıkabilmek için yolunda engeller olduğu konuşulmuştu.
- 31.08.2020
- Manchester'dan ayrılan Dion McGhee Beşiktaş'ı takibe aldı! Taraftarlar...
- Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da!
- Rodrigues transferinde flaş gelişme! Parasını Fenerbahçe ödeyecek
- Neftçi Bakü teknik direktöründen Galatasaray sözleri!
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu U19 Voleybol Milli Takımı'na tebrik
- Fenerbahçe'de Muriqi krizi ve şok talep!
- Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Giuliano savaşı kızıştı! "Onlara gideceğine bize gelsin"
- Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava
- Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...
- O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester'dan ayrılan Dion McGhee Beşiktaş'ı takibe aldı! Taraftarlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.