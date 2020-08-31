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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Manchester'dan ayrılan Dion 'ı takibe aldı! Taraftarlar...

Manchester'dan ayrılan Dion McGhee Beşiktaş'ı takibe aldı! Taraftarlar...

'ta sonra dakika haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam eden siyah beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United ile yıllarını ayıran Dion , Beşiktaş'ı takibe aldı. İşte detaylar...

çalışmalarını sürdüren , yeni sezon için bir planlama yapıyor. Gündeme gelmeyen isimlerden biri olan Dion , Beşiktaş'a mı transfer olacak? Detaylar haberde...

BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI
Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.

UNITED İLE İMZALAMIŞTI
10 numara pozisyonunda oynayan futbolcu, United'ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra sözleşmesi yenilenmemişti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN DAVET
Bu arada, Beşiktaş taraftarları futbolcunun bu hareketini gördükten sonra, 'Come to Beşiktaş' mesajları paylaştı.

Ajansspor'un haberine göre, Kariyerinde oynadığı henüz profesyonel bir maç olmamasına rağmen 20 yaşındaki McGhee, 2 yıl önce Manchester United'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.

AVRUPA'DA TALİBİ ÇOK
Dion McGhee, İspanya, Portekiz ve İtalya'daki bazı takımlarla temas halinde. Futbolcu, daha önce United'da başarılı olmak ve parlak bir kariyer yapmak istediğini ifade etmişti. Ancak; oyuncunun A takım kadrosuna çıkabilmek için yolunda engeller olduğu konuşulmuştu.

  1. 31.08.2020
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