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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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'ın yeni transferi Montero İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero İstanbul'da!

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yeni savunmacısı , İstanbul'da iniş yaptı. Öte yandan yıldız futbolcu, daha önce sosyal medya hesabından İstanbul'a geliş fotoğrafı paylaşmıştı.

'ın yeni transferi İstanbul'a geldi... Siyah beyazlılar, Atletico Madrid ile transferine ilişkin her konuda anlaşmaya vardığı 'yu İstanbul'a getirtti.

Yıldız savunmacı, sosyal medya hesabından, uçakta olduğu bir görseli paylaşarak müjdeyi vermişti.

İşte o görsel;

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 23:35
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