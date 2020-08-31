Beşiktaş'ın yeni transferi Montero İstanbul'da!
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların yeni savunmacısı Francisco Montero, İstanbul'da iniş yaptı. Öte yandan yıldız futbolcu, daha önce sosyal medya hesabından İstanbul'a geliş fotoğrafı paylaşmıştı.
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi... Siyah beyazlılar, Atletico Madrid ile transferine ilişkin her konuda anlaşmaya vardığı Francisco Montero'yu İstanbul'a getirtti.
Yıldız savunmacı, sosyal medya hesabından, uçakta olduğu bir görseli paylaşarak müjdeyi vermişti.
İşte o görsel;
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 23:35
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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