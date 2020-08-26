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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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İşte 'ın 2020-2021 sezonu ilk yarı fikstürü

İşte Beşiktaş'ın Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk yarı fikstürü

'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık , Trabzonspor- maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.

'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık , Trabzonspor- maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.

İşte Beşiktaş'ın, Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk yarı fikstürü...

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  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 22:58
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