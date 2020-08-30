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30 Ağustos 2020, Pazar
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Ümraniye’de

Gökhan Töre Ümraniye’de

Başkan  "Gündemimizde yok" dese de dün flaş bir iddia ortaya atıldı.

Başkan "Gündemimizde yok" dese de dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor'un haberine göre 'nin 'ne gelerek siyah- beyazlı yönetimle görüştüğü ve büyür oranda anlaştığı belirtildi. Kulübü Y.Malatya ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Gökhan'ın bu durumu nasıl çözeceği ise merak konusu.

  1. 30.8.2020
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