Gökhan Töre Ümraniye’de

Başkan Ahmet Nur Çebi "Gündemimizde yok" dese de dün flaş bir iddia ortaya atıldı. TRT Spor'un haberine göre Gökhan Töre'nin Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek siyah- beyazlı yönetimle görüştüğü ve büyür oranda anlaştığı belirtildi. Kulübü Y.Malatya ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Gökhan'ın bu durumu nasıl çözeceği ise merak konusu.