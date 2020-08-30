Gökhan Töre Ümraniye’de
Başkan Ahmet Nur Çebi "Gündemimizde yok" dese de dün flaş bir iddia ortaya atıldı.
Başkan Ahmet Nur Çebi "Gündemimizde yok" dese de dün flaş bir iddia ortaya atıldı. TRT Spor'un haberine göre Gökhan Töre'nin Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek siyah- beyazlı yönetimle görüştüğü ve büyür oranda anlaştığı belirtildi. Kulübü Y.Malatya ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Gökhan'ın bu durumu nasıl çözeceği ise merak konusu.
- 30.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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