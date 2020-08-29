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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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’ye şartlı onay

Gökhan Töre’ye şartlı onay

Boyd ve 'in yetersiz performansı, üstüne üstlük Lens'in de alacakları için kulübe ihtar çekmesi sonrası sağ da bir oyuncu etmeye karar veren yönetim, ilk olarak 'yi bekliyor.

Boyd ve 'in yetersiz performansı, üstüne üstlük Lens'in de alacakları için kulübe ihtar çekmesi sonrası sağ da bir oyuncu etmeye karar veren yönetim, ilk olarak 'yi bekliyor. ile sözleşmesi olmasına rağmen, takımının sezon başı hazırlıklarına katılmayan Töre'nin bonservisini alması durumunda 'a dönmesi an meselesi.
  1. 29.8.2020
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