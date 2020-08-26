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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Ozzie iyiydi

Ozzie iyiydi

'ın bu sezon önemli işler beklediği dün ikinci devrede şans buldu.

'ın bu sezon önemli işler beklediği dün ikinci devrede şans buldu. Kötü oynayan Tyler Boyd'un yerine oyuna dahil oldu. 27 yaşındaki futbolcunun girmesiyle birlikte siyah-beyazlılar hücumda hareketlendi.

  1. 26.8.2020
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