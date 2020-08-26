Ersin ne yapsın!

Siyah-beyazlıların deplasmanda PAOK ile karşılaştığı mücadelenin ilk yarım saati kabus gibi geçti. Beşiktaş'ta orta saha ve savunma tek tel dökülürken genç eldiven Ersin Destanoğlu elinden gelenin fazlasını yaptı. Yunan temsilcisinin oyuncuları neredeyse her pozisyonda Ersin ile burun buruna geldiler. 19 yaşındaki kalecinin yediği gollerde hatası yoktu. Skor 3-1'ken bir penaltı kurtardı. Ardından da karşı karşıya topları çıkarmayı başardı.