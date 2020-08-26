Ersin ne yapsın! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Ersin ne yapsın!

ne yapsın!

Ersin ne yapsın!

Orta saha ve savunma tel tel dökülürken sadece 19 yaşındaki eldiven ayakta durmaya çalıştı. Yediği gollerde hatası yoktu, bir penaltı çıkardı.

Siyah-beyazlıların deplasmanda PAOK ile karşılaştığı mücadelenin ilk yarım saati kabus gibi geçti. 'ta orta saha ve savunma tek tel dökülürken genç eldiven Destanoğlu elinden gelenin fazlasını yaptı. Yunan temsilcisinin oyuncuları neredeyse her pozisyonda Ersin ile burun buruna geldiler. 19 yaşındaki kalecinin yediği gollerde hatası yoktu. Skor 3-1'ken bir penaltı kurtardı. Ardından da karşı karşıya topları çıkarmayı başardı.

  1. 26.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersin ne yapsın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA