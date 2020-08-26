Aboubakar'dan Süper Lig devine mesaj! "Bedava gelirim"
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Türkiye'de oynadığı futbolla kendine adeta hayran bıraktıran Vincent Aboubakar'da flaş gelişme... Yıldız isim, Süper Lig devine transfer mesajı gönderirken, ücretsiz bir şekilde kadroya dahil olabileceğini iletti! İşte detaylar...
26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:52
Güncelleme: 26.08.2020 15:52
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Porto'da forma giyen Aboubakar ile flaş gelişme yaşandı.
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SÜRPRİZ HAMLE GELDİ Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran yıldız forvetten sürpriz hamle geldi...
Bir dönem Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de ismi anılan Kamerunlu golcü Süper Lig devine gelmek için haber gönderdi.
Ağır sakatlık geçirmesinin ardından Porto'da yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki golcüyü menajerler Beşiktaş'a önerdi.
"BONSERVİSİMİ ALIRIM" Siyah-beyazlı takıma yeniden dönmek için son derece istekli olan Aboubakar'ın menajerler aracılığıyla "Bonservisimi alırım" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi.