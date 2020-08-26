Aboubakar'dan Süper Lig devine mesaj! 'Bedava gelirim' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Aboubakar'dan Süper Lig devine mesaj! "Bedava gelirim"

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Türkiye'de oynadığı futbolla kendine adeta hayran bıraktıran Vincent Aboubakar'da flaş gelişme... Yıldız isim, Süper Lig devine transfer mesajı gönderirken, ücretsiz bir şekilde kadroya dahil olabileceğini iletti! İşte detaylar...
26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:52 Güncelleme: 26.08.2020 15:52
Aboubakar'dan Süper Lig devine mesaj! Bedava gelirim

Porto'da forma giyen Aboubakar ile flaş gelişme yaşandı.

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Aboubakar'dan Süper Lig devine mesaj! Bedava gelirim

SÜRPRİZ HAMLE GELDİ
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran yıldız forvetten sürpriz hamle geldi...

Aboubakar'dan Süper Lig devine mesaj! Bedava gelirim

Bir dönem Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de ismi anılan Kamerunlu golcü Süper Lig devine gelmek için haber gönderdi.

Aboubakar'dan Süper Lig devine mesaj! Bedava gelirim

Ağır sakatlık geçirmesinin ardından Porto'da yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki golcüyü menajerler Beşiktaş'a önerdi.

Aboubakar'dan Süper Lig devine mesaj! Bedava gelirim

"BONSERVİSİMİ ALIRIM"
Siyah-beyazlı takıma yeniden dönmek için son derece istekli olan Aboubakar'ın menajerler aracılığıyla "Bonservisimi alırım" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi.

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