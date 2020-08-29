Beşiktaş'tan çifte pençe!

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hız kazandı. PAOK yenilgisinin ardından yönetim kurulu ile teknik heyet arasında yapılan görüşmelerde, takıma en azından 3-4 takviye yapılmasının şart olduğu kararı verildi. Stoper ve orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların ilk durağı İngiltere oldu. Yönetim, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Badou Ndiaye için İngiliz ekibi Stoke City ile pazarlıklarını sürdürüyor.

FARK 1 MİLYON EURO

Badou Ndiaye transferini tamamlamak için gün sayan siyah- beyazlılar, Senegalli oyuncuyu kiralama planından vazgeçerken Stoke City ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. İngiliz ekibi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndiaye için 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş ise 1 milyon Euro teklif etti. Kulüplerin anlaşması halinde 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR

5 sezon önce Osmanlıspor'un Norveç'in Bodo Glimt takımından kadrosuna kattığı Senegalli, 2017'de G.Saray'a transfer oldu. Sarı kırmızılılardan 16 milyon euro karşılığında S. City'ye giden Ndiaye, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon forması giydi. Trabzon ile 17 maça çıkan Senegalli orta saha, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

MONTERO İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI

Beşiktaş yönetimi, uzun süredir transfer gündeminde olan Atletico Madrid'in genç futbolcusu Montero için girişimlerini hızlandırdı. Daha önce Beşiktaş'a olumsuz yanıt veren Francisco Montero, teknik direktörü Diego Simeone'nin "Kendine takım bul" demesiyle fikir değiştirdi. Geçen sezonu Deportivo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki sol stoperin kiralık olarak Beşiktaş'a gelme ihtimali her geçen gün artıyor.

KARTAL'I TAKİBE ALDI

Atletico Madrid'in 2024 sezonuna kadar sözleşmesi devam eden başarılı defans oyuncusu Francisco Montero'yu satmak istediği ancak teklif almadığı için Beşiktaş'a 'evet' dediği bildirildi. Başkan Çebi ve ekibinin, İspanya'da görüşmelerde bulunduğu Montero için büyük bir aşama kaydettiği aktarıldı. Bu arad taransferin gözdesi Francisco Montero'dan flaş bir Beşiktaş hamlesi geldi. Yapılan transfer görüşmelerinin ardından Montero, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.

30 MAÇTA1 ASİST YAPTI

Geçen sezon Deportivo'da toplam 30 maça çıkan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Montero, 1 asiste imza atmıştı. Atletico'ya döneceğini düşünen genç yetenek, gelecek sezon İspanyol ekibinde kadroda düşünülmeyince Beşiktaş'a sıcak bakarken, İspanyol basını da bu transferin sonlanmasının an meselesi olduğunu iddia etti.