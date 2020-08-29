Beşiktaş'tan çifte pençe!
S. City’nin yıldızı Badou Ndiaye için bonservis pazarlığında sona gelen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero için girişimlerini hızlandırdı.
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hız kazandı. PAOK yenilgisinin ardından yönetim kurulu ile teknik heyet arasında yapılan görüşmelerde, takıma en azından 3-4 takviye yapılmasının şart olduğu kararı verildi. Stoper ve orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların ilk durağı İngiltere oldu. Yönetim, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Badou Ndiaye için İngiliz ekibi Stoke City ile pazarlıklarını sürdürüyor.
FARK 1 MİLYON EURO
Badou Ndiaye transferini tamamlamak için gün sayan siyah- beyazlılar, Senegalli oyuncuyu kiralama planından vazgeçerken Stoke City ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. İngiliz ekibi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndiaye için 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş ise 1 milyon Euro teklif etti. Kulüplerin anlaşması halinde 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR
5 sezon önce Osmanlıspor'un Norveç'in Bodo Glimt takımından kadrosuna kattığı Senegalli, 2017'de G.Saray'a transfer oldu. Sarı kırmızılılardan 16 milyon euro karşılığında S. City'ye giden Ndiaye, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon forması giydi. Trabzon ile 17 maça çıkan Senegalli orta saha, 1 gol attı, 2 asist yaptı.
MONTERO İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI
Beşiktaş yönetimi, uzun süredir transfer gündeminde olan Atletico Madrid'in genç futbolcusu Montero için girişimlerini hızlandırdı. Daha önce Beşiktaş'a olumsuz yanıt veren Francisco Montero, teknik direktörü Diego Simeone'nin "Kendine takım bul" demesiyle fikir değiştirdi. Geçen sezonu Deportivo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki sol stoperin kiralık olarak Beşiktaş'a gelme ihtimali her geçen gün artıyor.
KARTAL'I TAKİBE ALDI
Atletico Madrid'in 2024 sezonuna kadar sözleşmesi devam eden başarılı defans oyuncusu Francisco Montero'yu satmak istediği ancak teklif almadığı için Beşiktaş'a 'evet' dediği bildirildi. Başkan Çebi ve ekibinin, İspanya'da görüşmelerde bulunduğu Montero için büyük bir aşama kaydettiği aktarıldı. Bu arad taransferin gözdesi Francisco Montero'dan flaş bir Beşiktaş hamlesi geldi. Yapılan transfer görüşmelerinin ardından Montero, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.
30 MAÇTA1 ASİST YAPTI
Geçen sezon Deportivo'da toplam 30 maça çıkan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Montero, 1 asiste imza atmıştı. Atletico'ya döneceğini düşünen genç yetenek, gelecek sezon İspanyol ekibinde kadroda düşünülmeyince Beşiktaş'a sıcak bakarken, İspanyol basını da bu transferin sonlanmasının an meselesi olduğunu iddia etti.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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