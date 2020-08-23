Beşiktaş'tan Oumar Niasse atağı!

Forvet transferi arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Oumar Niasse oldu. Siyah-beyazlıların Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

Takvim'de yer alan habere göre Süper Lig tecrübesi de bulunan Niasse'nin Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin bu oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaparak son kararı vereceği gelen bilgiler arasında.

30 yaşındaki golcü, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor forması giymişti. Süper Lig'de toplam 34 maça çıkan Niasse, 12 gol atarken 6 da asist yaptı.



