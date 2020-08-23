Beşiktaş'tan Oumar Niasse atağı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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'tan atağı!

Beşiktaş'tan Oumar Niasse atağı!

Golcü transferinde çalışmalarına hız veren , gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah-beyazlı takım, tecrübesi bulunan ile temasa geçti. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Forvet transferi arayışlarını hızlandıran 'ta gündeme gelen son isim oldu. Siyah-beyazlıların Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

Takvim'de yer alan habere göre tecrübesi de bulunan Niasse'nin Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin bu oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaparak son kararı vereceği gelen bilgiler arasında.

30 yaşındaki golcü, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor forması giymişti. Süper Lig'de toplam 34 maça çıkan Niasse, 12 gol atarken 6 da asist yaptı.


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  1. 23.08.2020
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