Beşiktaş'tan Oumar Niasse atağı!
Golcü transferinde çalışmalarına hız veren Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig tecrübesi bulunan Oumar Niasse ile temasa geçti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Forvet transferi arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Oumar Niasse oldu. Siyah-beyazlıların Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.
Takvim'de yer alan habere göre Süper Lig tecrübesi de bulunan Niasse'nin Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin bu oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaparak son kararı vereceği gelen bilgiler arasında.
30 yaşındaki golcü, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor forması giymişti. Süper Lig'de toplam 34 maça çıkan Niasse, 12 gol atarken 6 da asist yaptı.
- 23.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Oumar Niasse atağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.