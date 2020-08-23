Lazio'dan takas sürprizi! İşte Beşiktaş'ın transfer talebi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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'dan takas sürprizi! İşte 'ın talebi

Lazio'dan takas sürprizi! İşte Beşiktaş'ın transfer talebi

basını, ’nun Bastos ile ’nın takası için 'la görüşme yaptığını yazdı. Haberde siyah-beyazlıların 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de aktarıldı.

'ta gözler yeni transferlere çevrilirken, takımın en çok para kazanan ismi olan 'yı elden çıkarmayı düşünen siyahbeyazlılar, ekibi 'nun stoperi Bastos ile ilgileniyor. Son olarak Welinton'u eden Beşiktaş'ın sürpriz bir takas için Lazio ile masaya oturduğu iddia edildi. İtalyan basınının iddiasına göre Lazio, siyah-beyazlılara Vida'ya karşılık F.Bahçe ile de adı anılan Bastos'u önerdi. Beşiktaş ise Bastos ile Vida'yı takas etmek için 5 milyon euro ekstra bir ücret talep etti. Teklifin Lazio'dan gelmesi Beşiktaş'ı böyle bir takas konusunda heyecanlandırdı.
  1. 23.8.2020
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