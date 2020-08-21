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21 Ağustos 2020, Cuma
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Doğru yolu seçtim

Doğru yolu seçtim

’ın yeni transferi Mensah, ’ı tercih etmesiyle ilgili olarak “Doğru yolu seçtim” yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Mensah, 'a gelmenin en doğru karar olduğunu ifade etti. G.Saray'ın da gündeminde olan, hatta sarıkırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz'in "Biz değil, o bizi istedi" açıklamalarını yalanlayan Ganalı oyuncu şu ifadeleri kullandı: "'ye geldiğimden bu yana oynamak istediğim bir kulüpteyim. Daha fazla konuşmak, Beşiktaş etiği anlamında doğru değil. Burada olduğum için ve doğru yolu seçtiğim için mutluyum. Gelecekte de kendimi Beşiktaş'ta görüyorum. Kendime güveniyorum ve PAOK maçında oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Şampiyonlar Ligi elemesi için çok çalışıyoruz. Umarım bu turu ve bundan sonraki turları geçerek gruplara kalacağız."
  1. 21.8.2020
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