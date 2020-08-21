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21 Ağustos 2020, Cuma
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Kırgınlık kalmadı

Kırgınlık kalmadı

Oğuzhan, “’dan sıfırlanarak geldim. Kimseye herhangi bir konuda kırgınlığım yok, hedefimiz zirve” dedi.

Devre arasında kiralık olarak Feyenoord'a giden ve sezon bitmesiyle birlikte yeniden takıma katılan iddialı ifadeler kullandı. Tekrar 'a dönüşüyle ilgili konuşan başarılı oyuncu, "Kırgınlık kalmadı. O dönem tabii ki bazı şeyler istediğim gibi olmadı. 'da tamamen sıfırlanıp geldim. 12 sene sonra Hollanda'da oldum. Bu da pandemiye denk geldi ve annemin, babamın orada olması bana çok şeyi fark ettirdi. Gitmeden 1 gün önce Sergen hocam geldi ama ben kararımı vermiştim ve sözüm vardı. Kendime güvenim tam. Burada zor dönemler de gördüm, zirveyi de gördüm. Beşiktaş'ın hedefi her zaman zirvedir. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum" diyerek camiaya umut verdi.
  1. 21.8.2020
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