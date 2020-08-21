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21 Ağustos 2020, Cuma
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Son Kartal Welinton

Son Kartal Welinton

, ’un 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sambacı maçında oynayacak.

, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Welinton Souza Silva transferini dün akşam saatlerinde resmiyete döktü. Aytemiz 'daki başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi dün akşam saatlerinde 'ye gönderildi. Bu karşılığında Fatih Aksoy'u bonservisiyle birlikte turuncu-yeşilli ekibe gönderen siyahbeyazlılar, tecrübeli savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Welinton'un, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ile oynanacak mücadelede sahada olacağı öğrenildi. 2017'de 'ın Al Khor takımından Alanyaspor'a transfer olan Welinton, Akteniz temsilcisinde forma giydiği üç sezonda 81 resmi maçta görev alıp 3 gol kaydetti. Flamengo alt yapısından yetişen sambacı, Spartak Vladikavkaz, Coritiba ve 'da da oynamıştı.
  1. 21.8.2020
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