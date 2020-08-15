Sergen Yalçın'dan yönetime transfer mesajı... "Ze Luis PAOK'a yetişsin!" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Yalçın'dan yönetime transfer mesajı... "PAOK'a yetişsin!"

'dan yönetime mesajı... " PAOK'a yetişsin!"

Sergen Yalçın'dan yönetime transfer mesajı... "Ze Luis PAOK'a yetişsin!"

Teknik Direktörü , yönetimden 'in takıma dahil edilmesini istedi. Portekiz ekibi Porto, yıldız golcüyü bonservisiyle satmak, Beşiktaş ise satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

'ta gözler, 'ın yerine takıma katılması beklenen yeni santrfora çevrilmiş durumda... Başkan , teknik direktör Yalçın'ın Balotelli'yi istemediğini söylemesinin ardından gözler listede ikinci sırada yer alan 'e çevrildi. Başarılı teknik adam; yönetimle yaptığı görüşmede 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı golcü için "Onu mutlaka kadromda görmek istiyorum" derken, siyah-beyazlılar da Portekiz ekibiyle temaslarını sıklaştırdı.

PAOK MAÇINA YETİŞMELİ
Ze Luis, Beşiktaş için artık ilk tercih konumunda. Porto kulübü performansından memnun olmadığı oyuncusunu elinden çıkarmayı planlıyor. Ancak Beşiktaş'ın kiralama teklifi, Portekiz temsilcisi tarafından kabul görmedi. Siyahbeyazlı yöneticilerin Porto kulübüyle temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacakları öğrenildi. , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PAOK karşılaşmasına kadar bu işin bitirilmesini istiyor.

LUIS'iN MENAJERİ ISRARCI
Ze Luis'in menajeri Jose Fouto önceki gün "Beşiktaş harika bir kulüp ve bunu herkes çok iyi bilir" ifadelerini kullanarak bu transfere olumlu baktıklarını resmen dile getirmişti. Fouto, ardından ülke basınına yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ın bu ilgisine çok teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, hep birlikte bekleyip göreceğiz" diyerek transferin her an gerçekleşebileceğinin de sinyalini verdi.

  1. 15.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın'dan yönetime transfer mesajı... "Ze Luis PAOK'a yetişsin!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA