Sergen Yalçın'dan yönetime transfer mesajı... "Ze Luis PAOK'a yetişsin!"

Beşiktaş'ta gözler, Burak Yılmaz'ın yerine takıma katılması beklenen yeni santrfora çevrilmiş durumda... Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Yalçın'ın Balotelli'yi istemediğini söylemesinin ardından gözler listede ikinci sırada yer alan Ze Luis'e çevrildi. Başarılı teknik adam; yönetimle yaptığı görüşmede 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı golcü için "Onu mutlaka kadromda görmek istiyorum" derken, siyah-beyazlılar da Portekiz ekibiyle temaslarını sıklaştırdı.

PAOK MAÇINA YETİŞMELİ

Ze Luis, Beşiktaş için artık ilk tercih konumunda. Porto kulübü performansından memnun olmadığı oyuncusunu elinden çıkarmayı planlıyor. Ancak Beşiktaş'ın kiralama teklifi, Portekiz temsilcisi tarafından kabul görmedi. Siyahbeyazlı yöneticilerin Porto kulübüyle temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacakları öğrenildi. Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PAOK karşılaşmasına kadar bu işin bitirilmesini istiyor.

LUIS'iN MENAJERİ ISRARCI

Ze Luis'in menajeri Jose Fouto önceki gün "Beşiktaş harika bir kulüp ve bunu herkes çok iyi bilir" ifadelerini kullanarak bu transfere olumlu baktıklarını resmen dile getirmişti. Fouto, ardından ülke basınına yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ın bu ilgisine çok teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, hep birlikte bekleyip göreceğiz" diyerek transferin her an gerçekleşebileceğinin de sinyalini verdi.