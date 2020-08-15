Vissel Kobe'den Adem Ljajic'e 3 milyon euro!
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic'e flaş bir talip çıktı. Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'nin, Sırp yıldız için siyah-beyazlı kulübe 3 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çeken Adem Ljajic'e Japonya'dan talip çıktı.
beIN Sports'un haberine göre, Japon Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, Ljajic için Beşiktaş'a transfer teklifte bulundu. Kobe'nin 28 yaşındaki Sırp yıldız için 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve Beşiktaş'ın da düşünmek için süre istediği kaydedildi.
Beşiktaş'ın geçen sezon başında bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis ödediği Ljajic, siyah-beyazlılarda 61 maçta 16 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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