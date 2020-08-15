Vissel Kobe'den Adem Ljajic'e 3 milyon euro!

Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çeken Adem Ljajic'e Japonya'dan talip çıktı.

beIN Sports'un haberine göre, Japon Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, Ljajic için Beşiktaş'a transfer teklifte bulundu. Kobe'nin 28 yaşındaki Sırp yıldız için 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve Beşiktaş'ın da düşünmek için süre istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın geçen sezon başında bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis ödediği Ljajic, siyah-beyazlılarda 61 maçta 16 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.