Vissel Kobe'den Adem Ljajic'e 3 milyon euro! | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Ljajic'e flaş talip! İşte yapılan teklif

'den 'e 3 milyon euro!

Vissel Kobe'den Adem Ljajic'e 3 milyon euro!

'ta geçtiğimiz sezonki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan 'e flaş bir talip çıktı. Ligi ekiplerinden 'nin, Sırp yıldız için siyah-beyazlı kulübe 3 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

'ta geçen sezon ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çeken 'e 'dan talip çıktı.

beIN Sports'un haberine göre, Japon Ligi ekiplerinden , Ljajic için Beşiktaş'a transfer teklifte bulundu. Kobe'nin 28 yaşındaki Sırp yıldız için 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve Beşiktaş'ın da düşünmek için süre istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın geçen sezon başında bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis ödediği Ljajic, siyah-beyazlılarda 61 maçta 16 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

  1. 15.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vissel Kobe'den Adem Ljajic'e 3 milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA