Süleyman Seba anıldı
Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yılında kabri başında anıldı. Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler, Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve aynı zamanda Seba'nın yeğeni Tayfur Havutçu ile kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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