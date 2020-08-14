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14 Ağustos 2020, Cuma
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anıldı

Süleyman Seba anıldı

Kulübü Onursal Başkanı , vefatının 6. yılında kabri başında anıldı. Seba'nın 'ndaki kabri başında yapılan anma törenine Başkan , yöneticiler, Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve aynı zamanda Seba'nın yeğeni ile kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Kulübü Onursal Başkanı , vefatının 6. yılında kabri başında anıldı. Seba'nın 'ndaki kabri başında yapılan anma törenine Başkan , yöneticiler, Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve aynı zamanda Seba'nın yeğeni ile kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, "Mekanı cennet olsun. Bugün içinde bulunduğumuz durumda kişiliğinin ve tavrının, vizyonunun, yönetim tarzının ne kadar önemli olduğunu, onurla ve gururla büyük Beşiktaş'ı idare ettiğini ve ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayan bir Beşiktaş'ı yıllarca idare ettiğini ve teslim ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum" dedi.
  1. 14.8.2020
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