Oğuzhan yarı yarıya indirdi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Oğuzhan yarı yarıya indirdi

Oğuzhan yarı yarıya indirdi

Senelik 2.5 milyon euro alan , yönetimin indirim talebine olumlu yanıt verdi.

Senelik 2.5 milyon euro alan , yönetimin indirim talebine olumlu yanıt verdi. Ozzie, yarı yarıya "Feda" derken ücretini 1.25 milyon euro'ya indirdi. Oğuzhan, böylece yaklaşık 10 milyon TL'lik indirim yaptı.
  1. 10.8.2020
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