Balotelli bilmecesi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Balotelli bilmecesi

Balotelli bilmecesi

Balotelli bilmecesi

Başkan Ahmet Çebi, Balotelli için “Sergen hocamız düşünmüyor” dese de, siyah-beyazlılar İtalyan yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerini kesmedi.

'ta yeni sezon çalışmaları sürerken, Başkan 'nin dün yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Başkan Çebi, son günlerde adı sıkça gündeme gelen İtalyan forvet için "Sergen hocamız şu anda onu alternatif olarak düşünmüyor, kendisi bana ifade etti. Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür. ama bunlar 'transfer olacak' anlamına gelmez" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi'nin bu açıklaması, Balotelli ile görüşme yapıldığını ancak şu ana kadar bir sonuç çıkmadığı şeklinde yorumlandı. Öte yandan Balotelli'nin menajeri Mino Raiola da, Beşiktaşlı yetkililer ile görüştüklerini resmen açıklamıştı. Görüşmelerin yönetici Erdal Torunoğulları aracılığıyla devam ettiği bilgisine ulaşılırken, İtalyan menajerin Balotelli'nin patlama yapıp daha büyük transfer olma ihtimaline karşılık bonservisinin yüzde 50'sinin kendisinde kalmasını istediği için transferin tıkandığı ifade edildi. Bu arada İtalyan basını Mario Balotelli'nin Beşiktaş'a gelmek istediğini ve menajerinin görüşmeleri bu yönde yapmasını istediğini iddia etti.
  1. 14.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balotelli bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA