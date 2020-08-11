Dev virajda rakip Paok!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, muhtemel 2. eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak Beşiktaş'ın rakibi Yunan kulübü PAOK oldu. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz olarak oynanacak. Siyahbeyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak. Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde seri penaltı atışlarına geçilecek. Beşiktaş, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçmesi durumunda 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Diğer eşleşmeler şöyle: AZ Alkmaar - Viktoria Plzen / Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien.

CHUBA AKPOM SÜRPRİZİ

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan'ın PAOK ekibi ile eşleşen Beşiktaş için bu karşılaşma daha şimdiden ilginç bir tesadüfe sahne olacak. Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Siyah- Beyazlıların transfer gündemine giren isimlerden biri de Chuba Akpom'du... Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ve temaslarını devam ettirdiği 24 yaşındaki yıldız, Devler Ligi'nde kendisini isteyen takıma rakip oldu.



KAROL SWIDERSKI DİKKAT ÇEKİYOR

Geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos hegomanyasını kırarak şampiyonluğa ulaşan PAOK, Yunan futbolunun son yıllardaki en önemli yükselen değeri. PAOK'ta Akpom'un dışında 23 yaşındaki Polonyalı forvet Karol Swiderski performansıyla bir adım öne çıkıyor. Swiderski bu sezon 14 gol 1 asistlik performans göstermişti. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi PAOK'un Transfermarkt'taki güncel kadro değeri 53.6 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.