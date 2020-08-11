Beşiktaş'ın ilk antrenmanında şok sakatlık!
Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanda Adem Ljajic sakatlandı.‘Soleus’ kasında hafif-orta evre zorlanma saptanan yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.
Sezonu açan Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten kötü haber geldi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, 'Soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
- 11.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 19:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın ilk antrenmanında şok sakatlık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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