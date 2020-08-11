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11 Ağustos 2020, Salı
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'ın ilk antrenmanında şok sakatlık!

Beşiktaş'ın ilk antrenmanında şok sakatlık!

'ın BJK ’nde gerçekleştirdiği ilk antrenmanda sakatlandı.‘Soleus’ kasında hafif-orta evre zorlanma saptanan yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Sezonu açan 'ta 'ten kötü haber geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK 'nde gerçekleştirdiği ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, 'Soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 19:04
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