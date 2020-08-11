Beşiktaş'ın ilk antrenmanında şok sakatlık!

Sezonu açan Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten kötü haber geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, 'Soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.