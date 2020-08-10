Welinton'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Transfer adımlarına hız veren Beşiktaş, dün savunmaya bir takviye daha yaptı. Sol bek N'Sakala'dan sonra, bir süre önce anlaşmaya varılan Alanyasporlu Welinton için de Akdeniz ekibi ile anlaşıldı. Brezilyalı futbolcu ile de küçük pürüzler giderildi. 31 yaşındaki futbolcu dün İstanbul'da siyah-beyazlı yetkililerle 2+1 yıllığına el sıkıştı. Bunun üzerine Alanyaspor'la irtibata geçildi. Antalya ekibine karşılığında stoper Fatih Aksoy benservisi ile gönderildi.

SERGEN YALÇIN'IN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Siyah-beyazlı yönetim, başa baş olarak Welinton transferini noktaladı. Welinton sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulübün transferi bugün ya da yarın resmi olarak açıklaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan tanıdığı 1.81 boyundaki Welinton Souza Silva, geçen sezon Alanyaspor ile 27 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 gole imza atan tecrübeli savunmacı 10 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Öte yandan Fatih Aksoy'un da Alanya'da olduğu ve Alanya yönetimi ile son detayları görüştüğü belirtildi.