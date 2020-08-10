Welinton'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları
Beşiktaş, N'Sakala'dan sonra savunmaya bir transfer daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Welinton ile 2+1 yıllık anlaştı. Başa baş takasta Alanya’ya Fatih Aksoy gönderildi.
Transfer adımlarına hız veren Beşiktaş, dün savunmaya bir takviye daha yaptı. Sol bek N'Sakala'dan sonra, bir süre önce anlaşmaya varılan Alanyasporlu Welinton için de Akdeniz ekibi ile anlaşıldı. Brezilyalı futbolcu ile de küçük pürüzler giderildi. 31 yaşındaki futbolcu dün İstanbul'da siyah-beyazlı yetkililerle 2+1 yıllığına el sıkıştı. Bunun üzerine Alanyaspor'la irtibata geçildi. Antalya ekibine karşılığında stoper Fatih Aksoy benservisi ile gönderildi.
SERGEN YALÇIN'IN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Siyah-beyazlı yönetim, başa baş olarak Welinton transferini noktaladı. Welinton sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulübün transferi bugün ya da yarın resmi olarak açıklaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan tanıdığı 1.81 boyundaki Welinton Souza Silva, geçen sezon Alanyaspor ile 27 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 gole imza atan tecrübeli savunmacı 10 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Öte yandan Fatih Aksoy'un da Alanya'da olduğu ve Alanya yönetimi ile son detayları görüştüğü belirtildi.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Welinton'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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