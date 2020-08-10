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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Welinton'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Welinton'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları

, N'Sakala'dan sonra savunmaya bir daha yaptı. Siyah-beyazlılar, 'un Brezilyalı yıldızı Welinton ile 2+1 yıllık anlaştı. Başa baş takasta Alanya’ya gönderildi.

adımlarına hız veren , dün savunmaya bir takviye daha yaptı. Sol bek N'Sakala'dan sonra, bir süre önce anlaşmaya varılan Alanyasporlu Welinton için de ekibi ile anlaşıldı. Brezilyalı futbolcu ile de küçük pürüzler giderildi. 31 yaşındaki futbolcu dün 'da siyah-beyazlı yetkililerle 2+1 yıllığına el sıkıştı. Bunun üzerine 'la irtibata geçildi. ekibine karşılığında stoper benservisi ile gönderildi.

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Siyah-beyazlı yönetim, başa baş olarak Welinton transferini noktaladı. Welinton sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulübün transferi bugün ya da yarın resmi olarak açıklaması bekleniyor. Teknik direktör 'ın Alanyaspor'dan tanıdığı 1.81 boyundaki Welinton Souza Silva, geçen sezon Alanyaspor ile 27 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 gole imza atan tecrübeli savunmacı 10 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Öte yandan Fatih Aksoy'un da Alanya'da olduğu ve Alanya yönetimi ile son detayları görüştüğü belirtildi.

  1. 10.8.2020
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