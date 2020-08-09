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09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Anlaşma sağlandı! Premier Lig'den Beşiktaş'a

Son dakika: ile anlaştı

Son dakika: Beşiktaş Kamil Grosicki ile anlaştı

Son dakika haberine göre; , İngiliz kulübü West Bromwich'in yıldızı ile prensipte anlaşmaya vardı.

'ta flaş transfer gelişmeler yaşanıyor... Bein Sports'un haberine göre; Siyah beyazlılar West Bromwich'in futbolcusu ile prensipte anlaşmaya vardı.

Detaylar geliyor...

  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 13:53
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