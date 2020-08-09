Son dakika: Beşiktaş Kamil Grosicki ile anlaştı
Son dakika haberine göre; Beşiktaş, İngiliz kulübü West Bromwich'in yıldızı Kamil Grosicki ile prensipte anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeler yaşanıyor... Bein Sports'un haberine göre; Siyah beyazlılar West Bromwich'in futbolcusu Kamil Grosicki ile prensipte anlaşmaya vardı.
Detaylar geliyor...
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 13:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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