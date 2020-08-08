Sergen Yalçın yönetimden bunu istedi! İstanbul... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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yönetimden bunu istedi! ...

Sergen Yalçın yönetimden bunu istedi! İstanbul...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren 'ta teknik direktör , yönetimden sürpriz bir talepte bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının, dışında kamp yapmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

2020-21 sezonu hazırlıklarına birkaç gün içerisinde başlayacak olan 'ta teknik direktör , takımı tesislerde toplayacak.

Milliyet'te yer alan habere göre dışında kampa sıcak bakmayan Yalçın, hazırlık maçlarının İstanbul'da oynanmasını istedi. Yönetimin, İstanbul takımlarıyla görüşerek turnuva düzenlenmesini isteyeceği öğrenildi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci ön eleme turu maçlarını 25-26 Ağustos'ta oynayacak.

  1. 08.08.2020
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