Sergen Yalçın yönetimden bunu istedi! İstanbul...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden sürpriz bir talepte bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının, İstanbul dışında kamp yapmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
2020-21 sezonu hazırlıklarına birkaç gün içerisinde başlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımı tesislerde toplayacak.
Milliyet'te yer alan habere göre İstanbul dışında kampa sıcak bakmayan Yalçın, hazırlık maçlarının İstanbul'da oynanmasını istedi. Yönetimin, İstanbul takımlarıyla görüşerek turnuva düzenlenmesini isteyeceği öğrenildi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci ön eleme turu maçlarını 25-26 Ağustos'ta oynayacak.
- 08.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın yönetimden bunu istedi! İstanbul... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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