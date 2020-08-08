Beşiktaş'ın ilgilendiği Sobhi'nin kayınpederi konuştu! "Avrupa'ya gitmek istiyor" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'ın ilgilendiği Sobhi'nin kayınpederi konuştu! "Avrupa'ya gitmek istiyor"

Beşiktaş'ın ilgilendiği Sobhi'nin kayınpederi konuştu! "Avrupa'ya gitmek istiyor"

Huddersfield'ın ekibi 'ye kiraladığı 'nin kayınpederi Ekramy El-Shahat, 'ın da listesinde yer aldığı ifade edilen oyuncunun gelecek planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield Town'ın ekibi 'ye kiralık olarak gönderdiği 23 yaşındaki kanat oyuncusu 'nin kayınpederi Ekramy El-Shahat konuştu.

, ve Udinese'nin listesinde bulunduğu ifade edilen genç yıldızın geleceğine ilişkin Al Nahar TV'ye açıklamalar yapan El-Shahat, şunları dile getirdi:

Ramadan Al Ahli ile kiralık sözleşmesi sona erdiğinde Avrupa'ya dönmek istiyor. Ben de ona yurt dışına gitmesi yönünde tavsiyede bulundum.

Kariyerine Al Ahli'nin altyapısında başlayan Mısırlı futbolcu, sırasıyla , Huddersfield ve yeniden Al Ahli formaları giydi. Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ramadan Sobhi, bu sezon çıktığı 9 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.


  1. 08.08.2020
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