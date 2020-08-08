Beşiktaş'ın ilgilendiği Sobhi'nin kayınpederi konuştu! "Avrupa'ya gitmek istiyor"
Huddersfield'ın Mısır ekibi Al Ahli'ye kiraladığı Ramadan Sobhi'nin kayınpederi Ekramy El-Shahat, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer aldığı ifade edilen oyuncunun gelecek planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield Town'ın Mısır ekibi Al Ahli'ye kiralık olarak gönderdiği 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'nin kayınpederi Ekramy El-Shahat konuştu.
Beşiktaş, Olympiakos ve Udinese'nin transfer listesinde bulunduğu ifade edilen genç yıldızın geleceğine ilişkin Al Nahar TV'ye açıklamalar yapan El-Shahat, şunları dile getirdi:
Ramadan Al Ahli ile kiralık sözleşmesi sona erdiğinde Avrupa'ya dönmek istiyor. Ben de ona yurt dışına gitmesi yönünde tavsiyede bulundum.
Kariyerine Al Ahli'nin altyapısında başlayan Mısırlı futbolcu, sırasıyla Stoke City, Huddersfield ve yeniden Al Ahli formaları giydi. Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ramadan Sobhi, bu sezon çıktığı 9 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 08.08.2020
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