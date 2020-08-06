Bodrum’da 3+1 transfer zirvesi

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanırken Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Çebi'nin Bodrum'daki evinde bir araya geldi. N'Sakala ve Wellinton transferlerinden dolayı memnun olan Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması için önemli transferler yapılmasını istedi. Toplantıda yönetici Erdal Torunoğulları da telefonla aranarak son gelişmelere dair bilgi alındı.