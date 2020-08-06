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06 Ağustos 2020, Perşembe
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’da 3+1 zirvesi

Bodrum’da 3+1 transfer zirvesi

'ta transferde hareketli günler yaşanırken Başkan , yönetici Kocadağ ve , Başkan Çebi'nin 'daki evinde bir araya geldi.

'ta transferde hareketli günler yaşanırken Başkan , yönetici Kocadağ ve , Başkan Çebi'nin 'daki evinde bir araya geldi. N'Sakala ve Wellinton transferlerinden dolayı memnun olan Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması için önemli transferler yapılmasını istedi. Toplantıda yönetici Erdal Torunoğulları da telefonla aranarak son gelişmelere dair bilgi alındı.

  1. 6.8.2020
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