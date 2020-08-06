Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanırken Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Çebi'nin Bodrum'daki evinde bir araya geldi.
Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanırken Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Çebi'nin Bodrum'daki evinde bir araya geldi. N'Sakala ve Wellinton transferlerinden dolayı memnun olan Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması için önemli transferler yapılmasını istedi. Toplantıda yönetici Erdal Torunoğulları da telefonla aranarak son gelişmelere dair bilgi alındı.
- 6.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bodrum’da 3+1 transfer zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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